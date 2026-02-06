Tassista vede cliente sofferente cambia strada e va in ospedale salvandolo | Ho capito grazie a Dr House

Un tassista di Padova ha evitato il peggio grazie all’intuizione. Mentre guidava, Gino Stellini ha notato che il cliente sembrava stare male e ha deciso di cambiare strada, portandolo d’urgenza in ospedale. “Ho capito grazie a Dr. House”, ha detto, riferendosi alla scena di una serie tv, ma il suo gesto ha salvato una vita.

