Tassista vede cliente sofferente cambia strada e va in ospedale salvandolo | Ho capito grazie a Dr House
Un tassista di Padova ha evitato il peggio grazie all’intuizione. Mentre guidava, Gino Stellini ha notato che il cliente sembrava stare male e ha deciso di cambiare strada, portandolo d’urgenza in ospedale. “Ho capito grazie a Dr. House”, ha detto, riferendosi alla scena di una serie tv, ma il suo gesto ha salvato una vita.
Guardando nello specchietto del taxi, Gino Stellini ha capito che il cliente era grave e ha subito cambiato strada portandolo in ospedale a Padova: “Mai girarsi dall’altra parte, a volte bastano pochi minuti”.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Gino Stellini
La storia di Gino, il tassista 73enne che ha salvato un cliente da un infarto improvviso: «I sintomi? Li ho imparati da Dr. House»
Gino, 73 anni, è diventato un eroe a Padova.
Pedone travolto in centro, il tassista che l’ha soccorso: “Io volontario della Croce Bianca, ho subito capito che la situazione era grave”
Un incidente si è verificato nel centro di Bergamo, dove un pedone è stato travolto da un veicolo.
Nel 1908, una foto scattata a Parigi mostra Madame Inès Decourcelle, una delle prime donne a fare la tassista in città. All’epoca, vedere una donna al volante era davvero insolito. Parigi era una città moderna, ma certi lavori sembravano ancora “da uomini”. P facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.