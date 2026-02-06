Tassista vede cliente sofferente cambia strada e va in ospedale salvandolo | Ho capito grazie a Dr House

Un tassista di Padova ha evitato il peggio grazie all’intuizione. Mentre guidava, Gino Stellini ha notato che il cliente sembrava stare male e ha deciso di cambiare strada, portandolo d’urgenza in ospedale. “Ho capito grazie a Dr. House”, ha detto, riferendosi alla scena di una serie tv, ma il suo gesto ha salvato una vita.

Guardando nello specchietto del taxi, Gino Stellini ha capito che il cliente era grave e ha subito cambiato strada portandolo in ospedale a Padova: “Mai girarsi dall’altra parte, a volte bastano pochi minuti”.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

La storia di Gino, il tassista 73enne che ha salvato un cliente da un infarto improvviso: «I sintomi? Li ho imparati da Dr. House»

Gino, 73 anni, è diventato un eroe a Padova.

