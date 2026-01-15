Pedone travolto in centro il tassista che l’ha soccorso | Io volontario della Croce Bianca ho subito capito che la situazione era grave

Un incidente si è verificato nel centro di Bergamo, dove un pedone è stato travolto da un veicolo. Un tassista, volontario della Croce Bianca, ha prontamente prestato soccorso, riconoscendo subito la gravità della situazione. L’uomo, affacciandosi su Largo Porta Nuova, ha assistito alla scena, trovandosi di fronte a un episodio che ha richiesto intervento immediato e professionale.

Bergamo. Quando si è affacciato su Largo Porta Nuova, racconta di avere visto il pedone che ancora rotolava sull'asfalto. Massimiliano Manzoni, 42 anni, tassista, è stato il primo a intervenire dopo il gravissimo incidente di giovedì pomeriggio in centro città. "Ero al parcheggio dei taxi in piazza Matteotti, dietro al fiorista Rebussi. Dal luogo dell'incidente saranno sì e no cinquanta metri – racconta -. Ho sentito un botto fortissimo, così mi sono diretto verso Porta Nuova. Ho subito intuito la gravità della situazione". Manzoni si è messo a correre. "Per prima cosa ho verificato che la persona avesse ancora il battito.

