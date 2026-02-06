Tassinari interrogazione al ministro Salvini | Edilizia e trasformazioni urbane non possono bloccarsi

Il ministro Salvini è stato chiamato in audizione dal deputato Tassinari, che ha chiesto chiarimenti sui piani del governo per l’edilizia e le trasformazioni urbane. Tassinari ha sottolineato che questi progetti non possono fermarsi e ha chiesto al ministro se intende adottare nuove misure o posticipare l’entrata in vigore di nuove norme fino a quando non saranno pronti gli strumenti tecnici necessari. La discussione si è concentrata sulle modalità di attuazione e sulle tempistiche delle future riforme.

