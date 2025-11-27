Niente bonus ai lavoratori della Fenice presentata interrogazione al ministro
Andrea Martella, senatore e segretario regionale del Partito Democratico, oggi ha presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro della Cultura per chiedere chiarimenti riguardo la scelta del consiglio d'indirizzo della Fenice di non erogare la consueta rata pre-natalizia del bonus “welfare. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sono milioni i lavoratori che possiedono i requisiti per accedere a numerosi bonus e ad altrettante agevolazioni di natura pubblica. Eppure, solo una minor parte di essi ne è consapevole e conosce le opportunità di cui potrebbe giovare. #BONOOS - Società B - facebook.com Vai su Facebook
Arrivano le istruzioni operative per il nuovo bonus affitto previsto per i lavoratori del settore turismo e ristorazione. Come fare domanda dal 21 novembre? - Incentivi alle imprese / Pubblico Vai su X
Interrogazione Martella (Pd) su taglio welfare lavoratori Fenice - Un'interrogazione al ministro della Cultura, Alessandro Giuli, sulla mancata erogazione ai lavoratori del Teatro La Fenice di Venezia della quota di welfare aziendale, decisa dal Consiglio di indirizz ... Riporta ansa.it
Il pacco di Natale della Fenice ai dipendenti dopo il caso Venezi: bloccato il bonus. I sindacati: “Scelta punitiva” - La scelta arriva dopo le proteste dei dipendenti contro la nomina di Beatrice Venezi. Secondo ilfattoquotidiano.it
Fenice, altre proteste: ora anche per il contratto di lavoro - La protesta delle maestranze della Fenice, in agitazione da due mesi per il caso Venezi, non si ferma. Scrive ilgazzettino.it