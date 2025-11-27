Niente bonus ai lavoratori della Fenice presentata interrogazione al ministro

Veneziatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Martella, senatore e segretario regionale del Partito Democratico, oggi ha presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro della Cultura per chiedere chiarimenti riguardo la scelta del consiglio d'indirizzo della Fenice di non erogare la consueta rata pre-natalizia del bonus “welfare. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

niente bonus ai lavoratori della fenice presentata interrogazione al ministro

© Veneziatoday.it - Niente bonus ai lavoratori della Fenice, presentata interrogazione al ministro

Leggi anche questi approfondimenti

bonus lavoratori fenice presentataInterrogazione Martella (Pd) su taglio welfare lavoratori Fenice - Un'interrogazione al ministro della Cultura, Alessandro Giuli, sulla mancata erogazione ai lavoratori del Teatro La Fenice di Venezia della quota di welfare aziendale, decisa dal Consiglio di indirizz ... Riporta ansa.it

bonus lavoratori fenice presentataIl pacco di Natale della Fenice ai dipendenti dopo il caso Venezi: bloccato il bonus. I sindacati: “Scelta punitiva” - La scelta arriva dopo le proteste dei dipendenti contro la nomina di Beatrice Venezi. Secondo ilfattoquotidiano.it

bonus lavoratori fenice presentataFenice, altre proteste: ora anche per il contratto di lavoro - La protesta delle maestranze della Fenice, in agitazione da due mesi per il caso Venezi, non si ferma. Scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Bonus Lavoratori Fenice Presentata