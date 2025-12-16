A rischio quasi 200 lavoratori in Sicilia e Calabria cercasi acquirente per l' ex Gicap | interrogazione al ministro Urso

Quasi 200 lavoratori in Sicilia e Calabria sono a rischio a causa della crisi dell'ex Gicap. Un'interrogazione al ministro Urso e un tavolo di crisi regionale cercano di trovare soluzioni rapide, ma la situazione rimane complessa. La vicenda evidenzia le difficoltà del settore della grande distribuzione alimentare e l'urgenza di un intervento concreto.

È una corsa contro il tempo per salvare i lavoratori della grande distribuzione alimentare ex Gicap. Il tavolo di crisi aperto oggi dall’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo ha cercato di dare qualche speranza ai lavoratori ma la situazione è molto complicata. Al tavolo hanno partecipato l’assessora messinese Elvira Amata, i rappresentanti del ministero, i sindacati regionali. Feedpress.me

