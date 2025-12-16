A rischio quasi 200 lavoratori in Sicilia e Calabria cercasi acquirente per l' ex Gicap | interrogazione al ministro Urso

Quasi 200 lavoratori in Sicilia e Calabria sono a rischio a causa della crisi dell'ex Gicap. Un'interrogazione al ministro Urso e un tavolo di crisi regionale cercano di trovare soluzioni rapide, ma la situazione rimane complessa. La vicenda evidenzia le difficoltà del settore della grande distribuzione alimentare e l'urgenza di un intervento concreto.

È una corsa contro il tempo per salvare i lavoratori della grande distribuzione alimentare ex Gicap. Il tavolo di crisi aperto oggi dall'assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo ha cercato di dare qualche speranza ai lavoratori ma la situazione è molto complicata. Al tavolo hanno partecipato l'assessora messinese Elvira Amata, i rappresentanti del ministero, i sindacati regionali. A rischio quasi 200 lavoratori in Sicilia e Calabria, cercasi acquirente per l'ex Gicap: interrogazione al ministro Urso - Si punta all'attivazione della cassa integrazione straordinaria, un intervento sollecitato dai sindacati che dia la possibilità ai lavoratori di tirare il fiato e allo stesso tempo sperare che si facc ...

Supermercati ex Gicap verso la crisi: quasi 200 posti a rischio. Orrico interroga il ministro - La deputata del Movimento 5 stelle Anna Laura Orrico interroga il ministro Russo sulla vertenza dei lavoratori della grande distribuzione alimentare ex Gicap ... quicosenza.it

