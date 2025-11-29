Famiglia che vive nel bosco genitori verso ok a casolare nell’area verde di Palmoli in comodato d’uso gratuito offerto da ristoratore di Ortona

Ilgiornaleditalia.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La struttura comprende due ampie stanze – una delle quali adibita a cucina –, un pozzo da cui attingere acqua, un bagno a secco e spazi destinati agli animali L’ipotesi di un trasferimento a Palmoli per la cosiddetta “famiglia che vive nel bosco” prende forma concreta. Dopo giorni di incertez. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Famiglia che vive nel bosco, genitori verso ok a casolare nell’area verde di Palmoli in comodato d’uso gratuito offerto da ristoratore di Ortona

