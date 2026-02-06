La Borsa Italiana del Turismo apre i battenti oggi a Rho Fiera Milano. Fino al 12, gli operatori del settore si riuniscono per presentare nuove idee e promuovere il turismo italiano. L’evento si svolge dalle 10 del mattino, con tante ispirazioni per il futuro del viaggio. È un’occasione per scoprire le novità e incontrare professionisti del settore.

Arriva l’appuntamento annuale con la Borsa Italiana del Turismo al polo fieristico di Rho Fiera Milano dal 10 al 12 ore 10.30-18. Uno dei temi principali dell’edizione è la Gen Z in viaggio, nuove ispirazioni per un nuovo millennio. Il focus generazionale serve per comprendere come cambia la domanda, offerta e modelli di relazione nel turismo. Nell’edizione 2026 spicca il turismo sostenibile con ampio spazio dedicato anche alla mobilità con talk su turismo lento, intermodalità e city hub dove emerge che lo spostarsi non è più solo un mezzo per arrivare, ma parte integrante del racconto del territorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tante ispirazioni per un nuovo millennio. La Gen Z in viaggio

Approfondimenti su Borsa Italiana

Per il nuovo anno, i tagli di capelli si ispirano alle star e ai saloni di tendenza.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Borsa Italiana

Argomenti discussi: Tante ispirazioni per un nuovo millennio. La Gen Z in viaggio; San Valentino 2026: dalla skincare al make-up, le migliori idee regalo beauty; Scuola di pace. Alex Langer, fonte di ispirazione per chi sceglie la nonviolenza come via di pace; Grandi nomi e grandi idee per il RYA Dinghy & Watersports Show 2026: il salone delle derive - Saily.

Tante ispirazioni per un nuovo millennio. La Gen Z in viaggioArriva l’appuntamento annuale con la Borsa Italiana del Turismo al polo fieristico di Rho Fiera Milano dal 10 al ... msn.com

A Langhe Sposi Expo 2026 trovi le ispirazioni più attuali del mondo wedding, i professionisti più selezionati del territorio e tante idee per progettare un matrimonio autentico, elegante e davvero su misura per voi. 8 Febbraio 2026 Location: Villa Garassino | Tr facebook