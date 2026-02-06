Tajani | Col decreto Sicurezza diamo risposte ai cittadini Manifestare non vuol dire violenza

Il ministro Tajani torna a difendere il decreto Sicurezza, sottolineando che il governo vuole rispondere alle esigenze dei cittadini senza ricorrere alla violenza. Durante una conferenza stampa, Tajani ha spiegato che le misure sono pensate per garantire più sicurezza, ma senza limitare i diritti. Ha anche precisato che manifestare è un diritto, ma non deve trasformarsi in violenza. La polemica sulle manifestazioni di protesta si infiamma, mentre il governo insiste sulla volontà di mantenere ordine e rispetto delle leggi.

Roma, 6 febbraio 2026 – “Nel rispetto della Costituzione e dei diritti previsti, noi dobbiamo dare risposte efficaci ai cittadini sul fronte della loro sicurezza. Non possono essere accettate impunemente violenze come quella di Torino o aggressioni di giovani a scuola o di chiunque negli ospedali, nelle stazioni, nelle strade delle città”. Il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani è netto: “Il sentirsi sicuri è condizione essenziale delle libertà democratiche. E il garantire la sicurezza è un obiettivo del centrodestra da sempre. Politicamente è un segnale che diamo ai cittadini, alle forze dell’ordine, ai medici, ai professori, a tutti coloro che si trovano a rischio aggressioni o violenza per svolgere il loro lavoro”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a un nuovo decreto sulla sicurezza.

