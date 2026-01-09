La Trumpexit umanitaria. Washington sospende i fondi a 66 ong e agenzie. Gli effetti dei tagli.

Il governo statunitense, sotto l’amministrazione Trump, ha sospeso i fondi a 66 ONG e agenzie, in seguito a una revisione delle loro attività e finanziamenti. La decisione, firmata da Trump, mira a rivedere il ruolo e il sostegno degli Stati Uniti in ambito umanitario, con possibili ripercussioni sulle attività di queste organizzazioni a livello internazionale.

Il presidente americano Donald Trump ha firmato mercoledì un ordine esecutivo che sospende il sostegno degli Stati Uniti a 66 organizzazioni, agenzie e commissioni, dopo aver letto i risultati di una revisione fatta dal suo governo sulla partecipazione e i finanziamenti americani. Per la maggior parte si tratta di agenzie legate all’Onu, in particolare quelle che lavorano sul clima e le migrazioni, questioni classificate come woke e quindi da eliminare dalla lista. “L’Amministrazione Trump ha ritenuto che queste istituzioni siano ridondanti nel loro ambito, mal gestite, non necessarie, dispendiose, mal amministrate, alla mercé degli interessi di attori che promuovono le proprie priorità contrarie alle nostre, oppure una minaccia alla sovranità, alle libertà e alla prosperità generale della nostra nazione”, dice il comunicato del dipartimento di stato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

