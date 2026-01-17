In 26 dicono sì a un milione per Comuni inesistenti | norma fake di La Vardera viene approvata all’Ars

All’Ars, 26 dei 60 parlamentari hanno approvato un emendamento contenente una norma considerata “fake” proposta dal deputato Ismaele La Vardera. La decisione ha suscitato attenzione per la presenza di una norma che riguarda Comuni inesistenti, evidenziando come alcune proposte possano essere inserite nel dibattito politico senza fondamento reale. La votazione ha visto 14 contrari e altri astenuti, sottolineando la complessità del processo legislativo.

Un tranello in una forma giuridica inesistente e presentata dal leader di Controcorrente per dimostrare la facilità e la disattenzione con cui si approvano le leggi in Sicilia alla vigilia dell'approvazione della manovra Sui 60 parlamentari presenti nell’aula dell’Ars, 26 hanno votato a favore dell’emendamento che conteneva anche la norma “fake” del deputato Ismaele La Vardera, 14 sono stati i contrari mentre gli altri non si sono espressi. Tra i sì anche quelli di tre deputati del Pd e due di Sud chiama Nord. Una norma-tranello che ha stanziato 1 milione di euro per Comuni con una forma giuridica inesistente e presentata dal leader di Controcorrente per dimostrare la facilità e la disattenzione con cui si approvano le leggi in Sicilia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

