Entry-list Australian Open 2026 solo due italiane nel tabellone principale | Jasmine Paolini unica punta azzurra

Il conto alla rovescia procede velocemente e la stagione 2026 del tennis sta per ricominciare. Non tanto tempo per giocatori e giocatrici da dedicare al recupero e alla preparazione, ma il calendario del massimo circuito internazionale ha diverse scadenze. La prima veramente importante saranno gli Australian Open 2026, che dal 18 gennaio al 1° febbraio terranno banco. L'americana Madison Keys difenderà il suo titolo conquistato nell'ultima edizione, mentre Aryna Sabalenka (n.1 del mondo) vorrà tornare a trionfare e a porre il proprio marchio in questo Major. In terra australiana 9 8 delle prime 100 giocatrici al mondo risponderanno all'appello, in un tabellone fatto da 128 tenniste che sarà completato da otto wild card e 16 qualificate.

