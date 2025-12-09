Entry-list Australian Open 2026 solo due italiane nel tabellone femminile | Jasmine Paolini unica punta azzurra
Il conto alla rovescia procede velocemente e la stagione 2026 del tennis sta per ricominciare. Non tanto tempo per giocatori e giocatrici da dedicare al recupero e alla preparazione, ma il calendario del massimo circuito internazionale ha diverse scadenze. La prima veramente importante saranno gli Australian Open 2026, che dal 18 gennaio al 1° febbraio terranno banco. L’americana Madison Keys difenderà il suo titolo conquistato nell’ultima edizione, mentre Aryna Sabalenka (n.1 del mondo) vorrà tornare a trionfare e a porre il proprio marchio in questo Major. In terra australiana 9 8 delle prime 100 giocatrici al mondo risponderanno all’appello, in un tabellone fatto da 128 tenniste che sarà completato da otto wild card e 16 qualificate. 🔗 Leggi su Oasport.it
Chi troverà Matteo Berrettini nell’ATP di Stoccolma? Entry-list di buon livello, ma nessun top10
ATP Almaty 2025, tre azzurri nell’entry list: presenti Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Luca Nardi
Sollevamento pesi, le entry list definitive dei Mondiali 2025: Italia a ranghi ridotti
Pubblicate le entry list di singolare dell'Australian Open Nel singolare maschile, con il bi-campione in carica Jannik Sinner ci sono Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Luca Na Vai su X
Sabalenka e Swiatek guidano un’entry list ricca di rientri, sorprese e debutti in quel di Melbourne - facebook.com Vai su Facebook
Entry list Australian Open 2026, non solo Sinner: ben 9 azzurri e 2 azzurre nei tornei - Al primo Slam del 2026 manca oltre un mese, ma con la pubblicazione dell'entry list è iniziato il conto alla rovescia verso l'Australian Open. Lo riporta msn.com
Opera al Teatro Sociale: il quarto titolo è il Nabucco di Giuseppe Verdi ilgiornale.it
Timothée Chalamet e Kylie Jenner hanno riportato in vita i look coordinati degli anni 2000 gqitalia.it
La polizia di Israele irrompe nella sede Unrwa a Gerusalemme, sostituita bandiera Onu con quella israeliana e ... ilgiornaleditalia.it
Probabili formazioni Inter Liverpool, Chivu con 2 grossi dubbi per stasera: le ultimissime internews24.com
Festività: il Generale Solazzo in visita al Comando provinciale dei Carabinieri lanazione.it
Fiorentina, illustrato il programma dei lavori al Franchi: nuovo stadio pronto nel 2029 gazzetta.it