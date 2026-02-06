Svolta in F1 sul trucco del motore Mercedes | cambio regolamentare in vista a pochi giorni dal Mondiale

La FIA sta per cambiare le regole sui motori Mercedes in Formula 1. A pochi giorni dall’inizio del Campionato del 2026, l’ente regolatore vuole introdurre controlli più severi sui motori V6. Ora si pensa di verificare i motori anche “a caldo”, e la decisione finale arriverà con un voto a maggioranza. Questo cambio potrebbe influire sulle strategie delle scuderie e sullo sviluppo dei motori in vista della nuova stagione.

La FIA pronta a modificare i criteri di verifica sul rapporto di compressione dei V6 a meno di un mese dall'inizio del Mondiale di Formula 1 2026: controlli "a caldo" e voto a maggioranza. Ferrari, Honda e Audi spingono, Mercedes rischia l'isolamento.🔗 Leggi su Fanpage.it

La FIA ha annunciato che non interverrà sul cosiddetto ‘trucco’ dei motori di Mercedes e Red Bull Powertrains, confermando la continuità delle norme per il Mondiale 2026.

Il motore Mercedes F1 2026 fa il suo debutto in pista a Silverstone, portato in prima fila dalla Alpine di Flavio Briatore.

