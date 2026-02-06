Sventato attacco hacker filorusso contro le Olimpiadi Milano Cortina

Questa notte, le autorità hanno fermato un attacco hacker proveniente dalla Russia ai siti delle Olimpiadi Milano Cortina. L’attacco, scoperto poche ore prima della cerimonia di apertura al Meazza, non ha causato danni o interruzioni. Gli investigatori stanno lavorando per capire chi ci fosse dietro e come siano stati evitati problemi più seri.

Sventato un attacco di hacker russi ai siti delle Olimpiadi invernali Milano Cortina, nella notte tra il 5 e il 6 febbraio, poche ore prima della cerimonia d'apertura al Meazza.Secondo quanto si apprende, il collettivo filorusso NoName057(16) ha preso di mira prima il sito delle Olimpiadi, poi.

