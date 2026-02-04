Washington Tajani in visita | ‘Sventato attacco hacker russo contro l’Italia’
Il ministro degli Esteri Luigi Tajani si trova a Washington, dove ha annunciato di aver sventato un attacco hacker proveniente dalla Russia contro l’Italia. La notizia arriva mentre Tajani partecipa a un vertice sulle terre rare, con l’obiettivo di promuovere un mercato comune delle materie prime. È un segnale che le tensioni tra i paesi si fanno sentire anche nel settore digitale, e l’Italia si difende con fermezza.
Il ministro degli Esteri è nella capitale americana per partecipare ad un vertice sulle terre rare e auspica un mercato comune nel settore delle materie prime per garantire competizione e prezzi bassi. L’Ice alle Olimpiadi? “Polemica che fa sorridere” “Abbiamo anticipato un attacco hacker a una serie di sedi del ministero degli Esteri, a cominciare da Washington, e anche ad alcuni siti di Milano Cortina“. Lo ha rivelato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, durante una conferenza stampa a Washington, precisando che la matrice sarebbe russa. La minaccia informatica è stata sventata “grazie anche al lavoro che ha fatto la nostra nuova direzione generale della Sicurezza” creata “con la riforma del ministero degli Esteri“, ha aggiunto Tajani, dichiarandosi “molto soddisfatto”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Un attacco hacker sulla nave Gnv in Francia ha portato all’arresto di un marinaio, scatenando un caso internazionale tra Italia e Francia.
Argomenti discussi: Tajani a Washington per la riunione ministeriale sui minerali critici; Missione del Ministro Tajani a Washington per la riunione sui minerali critici; Minerali critici, Tajani a Washington per il vertice USA-Europa sulle filiere strategiche; Materie prime strategiche, Tajani oggi a Washington.
Critical Minerals Summit. Ecco perché conta la missione a Washington di TajaniIl ministro degli Esteri Antonio Tajani sarà domani a Washington per partecipare alla riunione ministeriale sui minerali critici, Critical Minerals Summit convocata dal Segretario di Stato statunitens ... formiche.net
Tajani a Washington per una riunione strategica sui minerali criticiLa missione di Tajani a Washington Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha iniziato ieri la sua missione a Washington, dove ha partecipato a una riunione dedicata ai minerali critici. L’incontro è ... msn.com
#MilanoCortina “Sono stati sventati una serie di cyberattacchi di matrice russa a sedi del ministero degli Esteri, inclusa Washington”. Lo ha detto il ministro Tajani “nel mirino sono finiti anche siti delle Olimpiadi invernali e alberghi a Cortina”. - facebook.com facebook
FM @Antonio_Tajani spoke to PM/FM @MBA_AlThani_ and FM Badr Abdelatty, ahead of potential talks. "I thanked them for promoting dialogue between Washington and Tehran, alongside. We will continue to support negotiations and resum x.com
