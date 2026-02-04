Washington Tajani in visita | ‘Sventato attacco hacker russo contro l’Italia’

Il ministro degli Esteri Luigi Tajani si trova a Washington, dove ha annunciato di aver sventato un attacco hacker proveniente dalla Russia contro l’Italia. La notizia arriva mentre Tajani partecipa a un vertice sulle terre rare, con l’obiettivo di promuovere un mercato comune delle materie prime. È un segnale che le tensioni tra i paesi si fanno sentire anche nel settore digitale, e l’Italia si difende con fermezza.

Il ministro degli Esteri è nella capitale americana per partecipare ad un vertice sulle terre rare e auspica un mercato comune nel settore delle materie prime per garantire competizione e prezzi bassi. L’Ice alle Olimpiadi? “Polemica che fa sorridere” “Abbiamo anticipato un attacco hacker a una serie di sedi del ministero degli Esteri, a cominciare da Washington, e anche ad alcuni siti di Milano Cortina“. Lo ha rivelato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, durante una conferenza stampa a Washington, precisando che la matrice sarebbe russa. La minaccia informatica è stata sventata “grazie anche al lavoro che ha fatto la nostra nuova direzione generale della Sicurezza” creata “con la riforma del ministero degli Esteri“, ha aggiunto Tajani, dichiarandosi “molto soddisfatto”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

