Svenduta ambiente processo rinviato per 18 imputati e tre imprese

A Potenza, il giudice ha deciso di rinviare a giudizio 18 imputati e tre società coinvolte nel processo sull’ambiente svenduto, il caso legato alle emissioni dell’ex Ilva. Il procedimento, che era stato originariamente avviato a Taranto, si sposta nella provincia di Matera dopo l’annullamento della precedente sentenza. La prima udienza si terrà nei prossimi mesi.

Ambiente svenduto, rinvio a giudizio per 18 imputati e tre società: il processo è stato trasferito a Potenza dopo l'annullamento della sentenza di Taranto A Potenza, in provincia di Matera, il gip Francesco Valente ha deciso di rinviare a giudizio 18 persone e tre società nel processo bis relativo all'ambiente svenduto, ovvero il presunto disastro ambientale causato dalle emissioni dell'ex Ilva. L'udienza, che andrà in scena il 21 aprile 2026, si svolgerà in un contesto processuale diverso rispetto a quello iniziale: il procedimento, trasferito da Taranto a Potenza nel 2024, è stato modificato in seguito all'annullamento della sentenza del maggio 2021, da parte della Corte d'assise d'appello, per un errore di procedura legata a due giudici non togati coinvolti tra le parti civili.

