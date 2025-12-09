Minacce mafiose ai vertici rossoneri rinviato a giudizio uno degli imputati | altri tre a processo con rito abbreviato

Foggiatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gup del Tribunale di Bari, Giuseppe Battista, ha rinviato a giudizio il 48enne Danilo Mustaccioli, imputato nel procedimento sulle presunte minacce mafiose rivolte ai vertici del Foggia Calcio. Come riporta l'Ansa, il processo si aprirà davanti al Tribunale di Foggia il prossimo 20 gennaio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

