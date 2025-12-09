Minacce mafiose ai vertici rossoneri rinviato a giudizio uno degli imputati | altri tre a processo con rito abbreviato
Il gup del Tribunale di Bari, Giuseppe Battista, ha rinviato a giudizio il 48enne Danilo Mustaccioli, imputato nel procedimento sulle presunte minacce mafiose rivolte ai vertici del Foggia Calcio. Come riporta l'Ansa, il processo si aprirà davanti al Tribunale di Foggia il prossimo 20 gennaio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Minacce mafiose alla giornalista di Fanpage Giorgia Venturini: «Si è trovata la testa mozzata e la pelle scuoiata di un capretto davanti casa»
Minacce mafiose alla giornalista di Fanpage Giorgia Venturini: “Colpita perché faccio il mio lavoro”
Estorsioni mafiose ai commercianti di Andria, 3 arresti e minacce terribili: "Il cervello te lo devo pestare!"
“TI SPARO ALLE GAMBE”, MINACCE MAFIOSE: CHIESTI 2 ANNI E 3 MESI PER “CHA CHA” - facebook.com Vai su Facebook
Minacce mafiose ai vertici del Foggia Calcio, 48enne a processo - Prima udienza il 20 gennaio, altri tre imputati saranno giudicati in abbreviato. Lo riporta rainews.it
