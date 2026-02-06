Ambiente svenduto rinvio a giudizio per 18 imputati e tre società

Dopo il rinvio a giudizio di 18 persone e tre società nel processo “Ambiente svenduto”, il gup di Potenza, Francesco Valente, ha deciso di portare davanti a un giudice i protagonisti di quello che gli inquirenti definiscono un presunto disastro ambientale legato alle emissioni dell’ex Ilva. La decisione arriva dopo mesi di indagini e accertamenti sulle responsabilità di chi avrebbe danneggiato l’ambiente e la salute pubblica. Ora si attende l’udienza che definirà le accuse e i possibili risarcimenti.

l gup di Potenza Francesco Valente ha rinviato a giudizio 18 persone e tre società nel processo bis "Ambiente svenduto", relativo al presunto disastro ambientale causato dalle emissioni dell'ex Ilva. Accolta la richiesta della Procura, rappresentata dal procuratore facente funzioni Maurizio Cardea e dal pm Vincenzo Montemurro. La prima udienza è fissata per il 21 aprile. Il procedimento è stato trasferito da Taranto a Potenza dopo l'annullamento, nel settembre 2024, della sentenza di primo grado del maggio 2021 da parte della Corte d'assise d'appello, che aveva rilevato la presenza tra le parti civili di due giudici non togati.

