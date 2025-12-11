Disney sigla investe in OpenAI oltre miliardo di dollari e portarà oltre 200 personaggi su Sora
Disney sigla un accordo con OpenAI, investendo oltre un miliardo di dollari e diventando il principale partner di licenza per Sora, la piattaforma di intelligenza artificiale di OpenAI. L’accordo prevede l’integrazione di oltre 200 personaggi Disney nella piattaforma, aprendo nuove frontiere nella narrazione creativa e nelle possibilità di intrattenimento digitale.
Walt Disney Co. e OpenAI hanno raggiunto un accordo che prevede che Disney diventi il??primo importante partner di licenza per i contenuti di Sora, la piattaforma video generativa di intelligenza artificiale di OpenAI, unendo le aziende per “ sbloccare nuove possibilità nella narrazione creativa “. È il primo caso in cui Disney concede in licenza la sua proprietà intellettuale a una piattaforma di intelligenza artificiale. Come parte dell’accordo triennale, Sora sarà in grado di generare brevi video social, suggeriti dagli utenti, che potranno essere visualizzati e condivisi dai fan, partendo da un set di oltre 200 personaggi Disney, Marvel, Pixar e Star Wars, inclusi costumi, oggetti di scena, veicoli e “ambientazioni iconiche”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
