Box Office | Zootropolis 2 non si ferma più | oltre 1 miliardo di dollari

Zootropolis 2 continua a conquistare il pubblico mondiale, superando ormai il miliardo di dollari di incasso. I protagonisti Judy e Nick si confermano protagonisti assoluti del box office, dimostrando il forte successo di questa saga animata. Numeri impressionanti che confermano l'ottimo riscontro commerciale e l'affetto degli spettatori di tutto il mondo.

Judy e Nick, protagonisti assoluti di Zootropolis 2, continuano a dominare il box office globale, e i numeri aggiornati sono davvero impressionanti. Zootropolis 2 ha raggiunto i 1.137 miliardi di dollari in tutto il mondo (di cui ben 877 milioni dall’internazionale), diventando ufficialmente il film Hollywoodiano più visto del 2025 e superando tra l’altro il totale del primo capitolo uscito ben nove anni fa. A confermare la notizia un aggiornamento proveniente da Deadline. Box Office USA a parte, il vero motore di questo successo resta la Cina, dove il film Disney Animation ha incassato oltre 502 milioni di dollari – un risultato pazzesco che lo piazza al secondo posto tra i film stranieri di sempre nel Paese, dietro solo a Avengers: Endgame. Universalmovies.it

