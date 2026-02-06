Super Bowl 2026 Leavitt | Trump preferirebbe l' esibizione di Kid Rock a quella di Bad Bunny

Donald Trump ascolterà Kid Rock invece di Bad Bunny durante l’Halftime Show del Super Bowl 2026. Lo ha rivelato Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca. La scelta ha sorpreso molti, considerando che il cantante latinoamericano sta avendo molto successo tra i giovani. Trump, invece, sembrerebbe preferire le esibizioni più tradizionali, come quella di Kid Rock. La decisione potrebbe influenzare anche le prossime scelte di intrattenimento per l’evento.

Donald Trump ascolterà Kid Rock anziché Bad Bunny durante l’Halftime Show del Super Bowl 2026. Lo ha detto Karoline Leavitt, addetta stampa della Casa Bianca. Il movimento conservatore Turning Point USA ha annunciato che offrirà uno spettacolo alternativo a quello trasmesso dalla NBC. Il protagonista di questo evento è Kid Rock, sostenitore del leader repubblicano. “Penso che il presidente preferirebbe di gran lunga una sua esibizione a quella di Bad Bunny “, ha affermato Leavitt in conferenza stampa. Il cantante di Porto Rico, invece, recente vincitore ai Grammy, sarà la star dell’Halftime Show ufficiale, in programma domenica 8 febbraio al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Super Bowl 2026, Leavitt: "Trump preferirebbe l'esibizione di Kid Rock a quella di Bad Bunny" Approfondimenti su Super Bowl 2026 Donald Trump non è contento di Bad Bunny e dei Green Day al Super Bowl: “Sono contrario a loro” Donald Trump ha espresso chiaramente la sua opinione sul palco del Super Bowl 2026, manifestando il suo dissenso nei confronti di Bad Bunny e dei Green Day. Cardi B Favored To Crash Bad Bunny’s Super Bowl Halftime Show Durante il Super Bowl LX, si fa sempre più concreta l’ipotesi che Cardi B possa fare un’entrata a sorpresa durante lo spettacolo di metà partita di Bad Bunny. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Super Bowl 2026 Argomenti discussi: Karoline Leavitt afferma che Trump preferisce non guardare Dangerous Bunny allo spettacolo dell’intervallo del Tremendous Bowl; Pronti per il Tremendous Bowl 2026? Ecco come guardare Patriots vs Seahawks in streaming; Rapporto: il comitato ospitante del Tremendous Bowl afferma che non sono previste operazioni ICE; Karoline Leavitt tiene una conferenza stampa alla Casa Bianca. Karoline Leavitt says Trump prefers not to watch Bad Bunny at Super Bowl halftime showWhite House Press Secretary Karoline Leavitt revealed President Donald Trump would choose Kid Rock's All-American halftime show over Bad Bunny's official Super Bowl performance. foxnews.com Karoline Leavitt says Trump has no plans to watch Bad Bunny at Super Bowl LX halftimeWASHINGTON, DC: White House Press Secretary Karoline Leavitt revealed which Super Bowl halftime show President Donald Trump plans to watch this Sunday, February 8. news.meaww.com Gli spot che Claude trasmetterà durante il Super Bowl contengono prese in giro non troppo velate a ChatGPT, che invece non ha ancora anticipato niente x.com L'annuncio di Bad Bunny di un'esibizione tutta spagnola al Super Bowl del 2026 coincide con l'aumento delle operazioni dell'Ice e con la ripresa dei dibattiti sulla sovranità di Porto Rico e sulla sua possibile reintegrazione nella Corona spagnola https://l.e facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.