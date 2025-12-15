Divinity | Original Sin 2 è ora disponibile su PS5 Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 ecco il trailer di lancio

Divinity: Original Sin 2 torna su nuove piattaforme con la Definitive Edition, ora disponibile su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2. Larian Studios presenta il gioco con un trailer di lancio che celebra l’epicità dell’avventura, offrendo ai giocatori un’esperienza rinnovata e ancora più coinvolgente sulle console di ultima generazione.

Da oggi Divinity: Original Sin 2 torna protagonista sulle piattaforme di nuova generazione. Larian Studios ha annunciato la disponibilità della Definitive Edition su PlayStation 5, Xbox Series XS e Nintendo Switch 2, accompagnando il lancio con un trailer ufficiale che riassume l’epicità dell’avventura. Si tratta di un ritorno importante per uno degli RPG più apprezzati degli ultimi anni. Un’occasione ideale sia per chi vuole riscoprirlo, sia per chi non lo ha mai giocato. Il tutto mentre lo studio è sotto i riflettori per i suoi progetti futuri, come il nuovo Divinty annunciato ai The Game Awards 2025. Game-experience.it

Divinity: Original Sin 2 - Now Available On Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S, & PlayStation 5!

