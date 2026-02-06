Suicidio a Sarzana durante lo sfratto Claudio si accoltella all' arrivo dell' ufficiale giudiziario

Durante un’operazione di sfratto a Sarzana, un uomo di 64 anni si è tolto la vita con un coltello. L’uomo si è ferito gravemente mentre arrivava l’ufficiale giudiziario, in un momento di forte tensione. La scena si è svolta davanti alla sua casa, lasciando la comunità senza parole. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La vicenda ha acceso ancora di più il dolore tra i vicini e i familiari.

Un uomo di 64 anni si è tolto la vita all’arrivo dell’ufficiale giudiziario che doveva eseguire lo sfratto dall’abitazione. L’uomo abitava solo nell’appartamento di Sarzana, in provincia di La Spezia. A far scattare l’allarme le urla di Claudio T., quando si è colpito all’addome con una lama. I soccorsi giunti sul posto hanno tentato di fermare l’emorragia, invano. “È un dramma della solitudine, della casa”, ha detto Raffaella Paita di Italia Viva. Suicidio a Sarzana Un uomo di 64 anni, reso noto ai giornali con il nome Claudio T., si è tolto la vita all’arrivo dell’ufficiale giudiziario. Questi, insieme ai proprietari dell’immobile, stavano eseguendo lo sfratto dall’appartamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Suicidio a Sarzana durante lo sfratto, Claudio si accoltella all'arrivo dell'ufficiale giudiziario Approfondimenti su Sarzana Sfratto Tragedia a Sarzana: 64enne si toglie la vita all’arrivo dell’ufficiale giudiziario per lo sfratto Un uomo di 64 anni si è tolto la vita questa mattina a Sarzana, nel centro storico. 64enne si suicida a Sarzana dopo lo sfratto, si è ferito con un coltello all'arrivo dell'ufficiale giudiziario Un uomo di 64 anni si è tolto la vita ieri a Sarzana, poco dopo essere stato sfrattato. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Sarzana Sfratto Argomenti discussi: Arrivano gli ufficiali giudiziari per lo sfratto, uomo si suicida accoltellandosi al ventre; 64enne si suicida a Sarzana dopo lo sfratto, si è ferito con un coltello all'arrivo dell'ufficiale giudiziario; Arriva l'ufficiale giudiziario per lo sfratto, 64enne si suicida; Sfratto a Sarzana: uomo si suicida all’arrivo dell’ufficiale giudiziario. Sarzana, arrivano gli ufficiali giudiziari per lo sfratto: uomo si suicida con un coltello davanti a loro e i proprietari di casaTragedia ieri sera nel centro storico di Sarzana, dove un 64enne si è tolto la vita al momento dell’esecuzione di uno ... affaritaliani.it 64enne si suicida a Sarzana dopo lo sfratto, si è ferito con un coltello all'arrivo dell'ufficiale giudiziarioDurante uno sfratto a Sarzana, in provincia di La Spezia, un 64enne si è ferito a morte con un coltello. Inutili i soccorsi del 118 ... virgilio.it Sarzana, arrivano gli ufficiali giudiziari per lo sfratto: uomo si suicida con un coltello davanti a loro e i proprietari di casa ift.tt/GWia1nl x.com Claudio aveva 64 anni. Abitava solo, nel centro storico di Sarzana. Aveva manifestato più volte disagio, fragilità, paura. E ieri sera, quando ha visto arrivare l’ufficiale giudiziario per lo sfratto, si è barricato in casa e si è piantato un coltello nell’addome. Si è ucci facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.