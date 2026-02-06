64enne si suicida a Sarzana dopo lo sfratto si è ferito con un coltello all' arrivo dell' ufficiale giudiziario

Un uomo di 64 anni si è tolto la vita ieri a Sarzana, poco dopo essere stato sfrattato. Quando sono arrivati gli ufficiali giudiziari, l’uomo si è ferito con un coltello e non c’è stato nulla da fare. La scena si è svolta in fretta, lasciando sconvolti i presenti.

Un uomo di 64 anni si è tolto la vita all’arrivo dell’ufficiale giudiziario che doveva eseguire lo sfratto dall’abitazione. L’uomo abitava solo nell’appartamento di Sarzana, in provincia di La Spezia. A far scattare l’allarme le urla di Claudio T., quando si è colpito all’addome con una lama. I soccorsi giunti sul posto hanno tentato di fermare l’emorragia, purtroppo senza successo. “È un dramma della solitudine, della casa”, ha detto Raffaella Paita di Italia Viva. Suicidio a Sarzana Un uomo di 64 anni, reso noto ai giornali con il nome Claudio T., si è tolto la vita all’arrivo dell’ufficiale giudiziario. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - 64enne si suicida a Sarzana dopo lo sfratto, si è ferito con un coltello all'arrivo dell'ufficiale giudiziario Approfondimenti su Sarzana Sfratto Tragedia a Sarzana: 64enne si toglie la vita all’arrivo dell’ufficiale giudiziario per lo sfratto Un uomo di 64 anni si è tolto la vita questa mattina a Sarzana, nel centro storico. Sfratto a Sarzana: uomo si suicida all’arrivo dell’ufficiale giudiziario Un uomo si è tolto la vita a Sarzana mentre arrivava l’ufficiale giudiziario per eseguire lo sfratto. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Sarzana Sfratto Argomenti discussi: Arriva l'ufficiale giudiziario per lo sfratto, 64enne si suicida; 64enne si suicida a Sarzana dopo lo sfratto, si è ferito con un coltello all'arrivo dell'ufficiale giudiziario; Arrivano gli ufficiali giudiziari per lo sfratto, uomo si suicida accoltellandosi al ventre; Si suicida davanti agli ufficiali giudiziari che dovevano sfrattarlo: il dramma in provincia di La Spezia. 64enne si suicida a Sarzana dopo lo sfratto, si è ferito con un coltello arrivo dell'ufficiale giudiziarioDurante uno sfratto a Sarzana, in provincia di La Spezia, un 64enne si è ferito a morte con un coltello. Inutili i soccorsi del 118 ... virgilio.it Arriva l’ufficiale giudiziario per lo sfratto e un 64enne si suicida facendo harakiriUn 64enne di Sarzana, che viveva nel Centro storico della città nello Spezzino, oggi si è suicidato alla vista dei proprietari di casa accompagnati dall’ufficiale giudiziario intenzionato a notificare ... ligurianotizie.it Il 64enne abitava da solo a Sarzana. Alla vista dell'ufficiale giudiziario si è chiuso in casa e si è tolto la vita con due coltellate al ventre. Purtroppo inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori del 118, intervenuti sul posto insieme ai poliziotti delle Volan facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.