Spagna governo in crisi | Sanchez rilancia con una mossa a sorpresa | treni e bus a 60 euro al mese

Il governo spagnolo affronta una crisi politica e cerca di rilanciare il settore dei trasporti con una misura inaspettata. Sánchez annuncia un abbonamento mensile di 60 euro per treni e autobus in tutta la Spagna, una proposta che mira a favorire la mobilità e sostenere l'economia, in un momento di incertezza politica.

Madrid (Spagna), 16 dicembre 2025 - Un abbonamento mensile d i 60 euro per viaggiare con i trasporti pubblici di tutto il paese. Questa la nuova idea del governo spagnolo presieduto dal primo ministro Pedro Sanchez, che proprio nella giornata di ieri, lunedì 15 dicembre, ha lanciato l'iniziativa annunciandone l'entrata in vigore a partire dalla seconda metà di gennaio 2026. La tariffa, dal valore dimezzato di 30 euro per gli under 26, permetterà di muoversi liberamente per tutta la Spagna su treni suburbani, o a media percorrenza, e sugli autobus nazionali. Si tratta di una strada simile a quella intrapresa dalla Germania nel 2023, quando optò per l'istituzione di un abbonamento di 49 euro al mese per coprire tutti i viaggi in treno regionale, metropolitana, tram e autobus di tutta la nazione. Quotidiano.net

