Spagna governo in crisi | Sanchez rilancia con una mossa a sorpresa | treni e bus a 60 euro al mese

Il governo spagnolo affronta una crisi politica e cerca di rilanciare il settore dei trasporti con una misura inaspettata. Sánchez annuncia un abbonamento mensile di 60 euro per treni e autobus in tutta la Spagna, una proposta che mira a favorire la mobilità e sostenere l'economia, in un momento di incertezza politica.

© Quotidiano.net - Spagna, governo in crisi: Sanchez rilancia con una mossa a sorpresa: treni e bus a 60 euro al mese Madrid (Spagna), 16 dicembre 2025 - Un abbonamento mensile d i 60 euro per viaggiare con i trasporti pubblici di tutto il paese. Questa la nuova idea del governo spagnolo presieduto dal primo ministro Pedro Sanchez, che proprio nella giornata di ieri, lunedì 15 dicembre, ha lanciato l'iniziativa annunciandone l'entrata in vigore a partire dalla seconda metà di gennaio 2026. La tariffa, dal valore dimezzato di 30 euro per gli under 26, permetterà di muoversi liberamente per tutta la Spagna su treni suburbani, o a media percorrenza, e sugli autobus nazionali. Si tratta di una strada simile a quella intrapresa dalla Germania nel 2023, quando optò per l'istituzione di un abbonamento di 49 euro al mese per coprire tutti i viaggi in treno regionale, metropolitana, tram e autobus di tutta la nazione. Quotidiano.net La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Spagna, 8 mesi di governo Sánchez sintetizzati in 8 punti Video Spagna, 8 mesi di governo Sánchez sintetizzati in 8 punti Video Spagna, 8 mesi di governo Sánchez sintetizzati in 8 punti Spagna, governo in crisi: Sanchez rilancia con una mossa a sorpresa: treni e bus a 60 euro al mese - La decisione arriva in un momento difficile per la maggioranza, accusata di corruzione e molestie sessuali ... quotidiano.net

Spagna, i Socialisti travolti da uno scandalo di abusi sessuali. E gli alleati di Sumar chiedono il rimpasto di governo - Gli alleati di Sumar chiedono rimpasto mentre Sánchez resiste alle pressioni ... ilfattoquotidiano.it

Lo stillicidio di scandali travolge il “modello Sánchez” In Spagna l’economia corre, ma il governo perde consensi tra casi di corruzione e molestie sessuali nel Psoe. Il premier socialista intende continuare a governare senza fiducia né legge di Bilancio. x.com

Lo stillicidio di scandali sessuali e giudiziari mette in crisi il “modello Sanchez”. L’economia corre, ma in Spagna il governo progressista perde consenso. Di Luciano Capone - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.