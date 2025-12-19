Il mercato del lavoro nella provincia apuana si mostra più attivo, con aziende più propense a cercare personale. Tuttavia, persistono le sfide legate alla precarietà dei contratti e alla scarsità di figure qualificate, evidenziando una realtà complessa fatta di opportunità e difficoltà che continuano a caratterizzare il panorama occupazionale locale.

Il mercato del lavoro sembra essere più ‘vivace’ nella provincia apuana. Ma, se da un lato c’è una maggiore propensione delle aziende a cercare personale, dall’altro restano sempre i nodi critici del tipo di contratto ma anche della difficoltà di reperire figure in grado di ricoprire il ruolo richiesto. In circa 3 casi su 5 le posizioni ‘programmate’ restano scoperte, e salgono addirittura a 3 su 4 nel caso degli operai specializzati e conduttori di impianti. E’ quanto emerge dai risultati dell’indagine mensile del Sistema informativo Excelsior, realizzata da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con elaborazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e dell’Istituto Studi e Ricerche – ISR su di un campione di oltre 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Personale qualificato nelle aziende edili, progetto per i giovani con le imprese coordinato da Ance

Lavoro, crisi a due facce. I contratti restano precari e le aziende non trovano personale qualificato; Senza retribuzioni dignitose e prospettive concrete i giovani se ne vanno.

