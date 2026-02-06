Sua figlia ha causato un incidente le servono soldi | e le portano via i risparmi di una vita

Questa mattina la polizia ha arrestato due uomini di 36 e 37 anni, sorpresi mentre truffavano un'anziana donna. I due avevano appena raggirato la signora, che aveva creduto alle loro scuse, portandosi via tutti i risparmi di una vita. La vittima si era fatta convincere che sua figlia aveva causato un incidente e aveva bisogno di soldi, ma si è trattato di una truffa. Gli agenti sono intervenuti sul posto e hanno fermato i truffatori prima che potessero fuggire.

Truffa aggravata: è con questa accusa che sono stati arrestati un 37enne e un 36enne, colti in flagrante dalla polizia di Stato mentre raggiravano un'anziana donna. Le indagini, condotte dalle squadre mobili di Genova e Savona, sono partite da una segnalazione della

«Sua figlia ha un tumore», ma è una truffa: la voce ricreata con l’AIVittima una donna in Franciacorta, alla quale sono stati chiesti 93mila euro per una finta cura: «Al telefono sembrava lei ma era intelligenza artificiale. È stata un’agonia» ... giornaledibrescia.it

