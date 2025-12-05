Semestre filtro una mamma | Mia figlia sta rinunciando alla sua vita le auguro di lasciare l’Italia

Fanpage.it riceve e pubblica lo sfogo della mamma di un studentessa che ha partecipato al test del semestre filtro di Medicina: “Fin da piccola aveva un sogno, salvare vite, ma poi ha rinunciato alla sua per provare a realizzarlo”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

UNIVERSITA' - Zuccarelli, 'semestre filtro' a Medicina un fallimento. Rischio che studenti promossi siano meno dei posti disponibili - facebook.com Vai su Facebook

Il semestre filtro è stato introdotto facendo leva sulle speranze degli aspiranti medici raccontando che grazie a questa riforma tutti avrebbero avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente e avremmo avuto più medici. É andato tutto al contrario: gli studenti n Vai su X

Semestre filtro, una mamma: “Mia figlia sta rinunciando alla sua vita, le auguro di lasciare l’Italia” - it riceve e pubblica lo sfogo della mamma di un studentessa che ha partecipato al test del semestre filtro di Medicina: “Fin da piccola aveva ... Da fanpage.it

Il semestre filtro di Medicina, il boom di bocciati e il "limbo" degli studenti - Dai dati non ufficiali trapela appena un 20% di promossi, Fisica lo scoglio maggiore. Segnala avvenire.it

“Il semestre filtro di Medicina è stato una farsa: premia chi bara e punisce chi studia, mi sento schiacciata” - it riceve e pubblica la lettera di una lettrice, Sara, che ha partecipato al primo appello del semestre filtro di Medicina: "Io mi sono presentata ... Da fanpage.it

«L’odissea di mia figlia che vuole diventare medico» - Sono la mamma di una studentessa del nuovo semestre filtro di medicina, come tanti, duramente messa alla prova in questi ... corriere.it scrive

Vite sospese al semestre filtro di Medicina: «Lezioni registrate, niente domande ai prof, aule studio vietate: come ai tempi del Covid» - Invece del test d'ingresso, quest'anno chi si iscrive alle Facoltà sanitarie viene selezionato sulla base dei primi tre esami: solo alla Statale di Milano ci sono 3. Segnala msn.com

Perché il “semestre filtro” a Medicina è un autogol - Dal prossimo settembre, la facoltà di Medicina e chirurgia inaugurerà il cosiddetto semestre filtro. Lo riporta ilfoglio.it