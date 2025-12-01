Ho perso una gamba mi riprendo la vita | Morena Giangrande e l' incidente causato dal pirata della strada
La notte tra il 7 e l'8 giugno 2024, poco prima dell'una, la vita di Morena Giangrande cambia per sempre. La ragazza napoletana che non aveva ancora compiuto 17anni era a bordo di uno. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
“Ho perso una gamba”, l’appello alla giustizia di Morena Giangrande - Il 2 dicembre comincerà la vicenda giuridica che vede imputato il pirata della strada identificato dalla sezione Infortunistica della polizia municipale che all'epoca dei fatti ... Lo riporta msn.com