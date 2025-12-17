Manovra arriva la stretta su pensioni e Tfr | confermata la rimodulazione dei fondi per il Ponte sullo Stretto

In vista dell’approvazione della Legge di Bilancio, il governo ha annunciato una nuova stretta su pensioni e TFR, confermando la rimodulazione dei fondi destinati al Ponte sullo Stretto. La manovra si arricchisce di un emendamento che rafforza l’intervento nell’ambito della previdenza sociale, alimentando il dibattito sulle misure adottate.

Non c'è pace per la manovra finanziaria. Nel pomeriggio di ieri, nel bel mezzo del rush finale per l'approvazione della Legge di Bilancio, il governo ha presentato un nuovo emendamento che permette all'esecutivo di entrare a gamba tesa sul tema della previdenza sociale. Le novità, che prevedono il silenzio assenso sul Tfr per i neoassunti,

