Manovra dopo il caso pensioni arriva la rettifica | nel testo scompare la stretta su finestre mobili e Tfr

Dopo il dibattito sulle pensioni, arriva una rettifica alla manovra fiscale: nel nuovo testo scompaiono le restrizioni su finestre mobili e TFR, e si introduce una revisione della ritenuta di acconto per le imprese. Questa mattina è stato depositato il testo aggiornato, segnando un passo importante nelle modifiche legislative in corso. Resta da capire come queste variazioni influenzeranno il panorama economico e le strategie delle aziende.

© Ildifforme.it - Manovra, dopo il caso pensioni arriva la rettifica: nel testo scompare la stretta su finestre mobili e Tfr Questa mattina, quindi, è stato depositato il nuovo testo. Secondo quanto si apprende, sembra che questo contenga una riformulazione della ritenuta di acconto per le imprese. Nello specifico, si parla di una anticipazione della misura del 2028, con un'aliquota allo 0,5%, al netto dell'Iva, dell'importo da corrispondere. 🔗 Leggi su Ildifforme.it Leggi anche: Manovra, arriva la stretta su pensioni e Tfr: confermata la rimodulazione dei fondi per il Ponte sullo Stretto Leggi anche: Pensioni, caos in manovra: salta la stretta sul riscatto laurea ma restano le finestre mobili. Maggioranza divisa blocca i lavori. Lega all’attacco Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Manovra 2026, dietrofront del governo sulle pensioni e il riscatto della laurea; Manovra: Cgil, in pensione sempre più tardi, fino a 46 anni e 3 mesi nel 2035; Pensioni più lontane, la stretta del governo; Pensioni anticipate, tempi più lunghi fino a 6 mesi, il riscatto della laurea varrà (molto) meno, il Tfr dei giovani, cosa cambia con la Manovra: le novità. Il Governo fa marcia indietro: la stretta sulle pensioni esce della manovra - Il Governo fa marcia indietro sulle pensioni: nella Legge di Bilancio 2026 non ci sarà la stretta che si era prefigurata nei giorni scorsi con il maxi- tpi.it

Salta la stretta sul riscatto laurea in Manovra, Governo diviso sull’emendamento - Se passasse l’impostazione del Governo, il riscatto della laurea non servirebbe più per anticipare la pensione ma per avere assegni più alti ... quifinanza.it

Manovra, Lega di traverso: il governo sfiora la crisi e si rimangia tutto il pacchetto pensioni. Le opposizioni: “Implodono, Giorgetti lasci” - La seduta serale della commissione Bilancio del Senato che avrebbe dovuto procedere spedita nel voto sugli ... ilfattoquotidiano.it

Riscatto laurea, stop al taglio: Meloni ferma la stretta dopo le polemiche Dopo le polemiche sul maxi-emendamento alla Manovra, Giorgia Meloni chiarisce che chi ha già ... - facebook.com facebook

Manovra a rilento dopo ok a norme-pilastro da 220 milioni a imprese e lavoro. Nodo gli "ordinamentali", lavori Ars proseguono #ANSA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.