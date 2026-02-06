Studenti imparano investigazione criminale facendo un giorno il lavoro dei poliziotto

Giovedì 5 febbraio 2026, a Pordenone, un gruppo di venti studenti delle superiori ha vissuto un’esperienza insolita. Durante una lezione speciale, hanno messo da parte i libri e hanno fatto un giorno il lavoro dei poliziotti. Sotto la guida degli agenti, hanno imparato come si indaga su un crimine, toccando con mano le procedure e gli strumenti usati nelle indagini. È stata un’occasione per capire meglio cosa succede dietro le quinte di un’indagine reale.

Giovedì 5 febbraio 2026, nel cuore dell'aula del Kennedy di Pordenone, un gruppo di venti studenti della classe quinta, accompagnati da tre docenti, è entrato in contatto diretto con le forze dell'ordine. La giornata è stata dedicata all'esperienza "Investigatori per un giorno", un'attività che ha portato gli alunni a visitare il comando provinciale dei carabinieri, con un particolare sulle attività del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (LASS) e della Sezione Investigazioni Scientifiche (SIS). La scoperta non era soltanto un'esperienza educativa: era un viaggio dentro il mondo della polizia scientifica, dove ogni passo era un'esplorazione pratica, reale, della lotta contro il traffico di droga.

