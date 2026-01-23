Dalla robotica al giornalismo d' inchiesta | studenti imparano con le lezioni di Un pozzo di scienza

Da ravennatoday.it

‘Un pozzo di scienza’, il progetto gratuito di divulgazione scientifica che il Gruppo Hera rivolge alle scuole secondarie di secondo grado, prosegue nel suo ventennale con quattro appuntamenti, che mettono al centro il valore della conoscenza, il ruolo della ricerca e l’impatto delle tecnologie.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

