Sicurezza | Renzi ' chi picchia un poliziotto è un criminale serve certezza pena'
Renzi torna a commentare la questione sicurezza, affermando che chi prende a botte un poliziotto non può essere considerato un eroe, ma un criminale. Secondo l’ex premier, chi agisce in quel modo è un terrorista. La sua presa di posizione arriva in un momento in cui si discute molto di tolleranza e leggi più dure contro chi aggredisce le forze dell’ordine.
Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Chi picchia un poliziotto non è un eroe, ma un criminale. Chi lo fa con quelle modalità è un terrorista. Io chiamo le cose con il loro nome: pretendo che un Paese civile difenda un padre di 29 anni che serve il Paese per duemila euro al mese e rischia di non vedere più suo figlio per colpa di qualche figlio di papà ideologizzato e criminale". Lo dice Matteo Renzi ad Avvenire. "Detto questo il governo sulla sicurezza è venuto a noia anche a se stesso. Hanno preparato talmente tanti pacchetti sicurezza che sembrano Amazon. La verità è che manca la certezza della pena -spiega il leader di Iv-. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondimenti su Renzi Poliziotti
Giustizia, più che agenti serve la certezza della pena
Sicurezza, il Pri: "Chiediamo al governo leggi che garantiscano la certezza della pena"
Il Pri chiede al governo di approvare leggi che assicurino la certezza della pena.
Ultime notizie su Renzi Poliziotti
Argomenti discussi: Renzi: Il modello di Vannacci è Farage, può essere decisivo al voto; Renzi. Chi picchia un poliziotto è un criminale, serve certezza della pena.
Sicurezza: Renzi, 'chi picchia un poliziotto è un criminale, serve certezza pena'Roma, 4 feb (Adnkronos) - Chi picchia un poliziotto non è un eroe, ma un criminale. Chi lo fa con quelle modalità è un terrorista. Io chiamo le cose con il loro nome: pretendo che un Paese civile dif ... iltempo.it
Meloni: “Risoluzione comune sulla sicurezza” Schlein: “Aspe’” Conte: “Dipende” Fratoianni: “No” Bonelli: “Ma perché” Calenda: “La scrivo io” Renzi: “Un seggio” #Circolargo - facebook.com facebook
Per la prima volta da anni la coalizione di destra si divide. Sbaglia chi sottovaluta il mondo più estremista che fa riferimento al generale Vannacci. Quella è una fetta di Paese che ha votato Meloni e oggi è delusa perché Giorgia non garantisce la sicurezza e n x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.