Sicurezza | Renzi ' chi picchia un poliziotto è un criminale serve certezza pena'

Renzi torna a commentare la questione sicurezza, affermando che chi prende a botte un poliziotto non può essere considerato un eroe, ma un criminale. Secondo l’ex premier, chi agisce in quel modo è un terrorista. La sua presa di posizione arriva in un momento in cui si discute molto di tolleranza e leggi più dure contro chi aggredisce le forze dell’ordine.

Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Chi picchia un poliziotto non è un eroe, ma un criminale. Chi lo fa con quelle modalità è un terrorista. Io chiamo le cose con il loro nome: pretendo che un Paese civile difenda un padre di 29 anni che serve il Paese per duemila euro al mese e rischia di non vedere più suo figlio per colpa di qualche figlio di papà ideologizzato e criminale". Lo dice Matteo Renzi ad Avvenire. "Detto questo il governo sulla sicurezza è venuto a noia anche a se stesso. Hanno preparato talmente tanti pacchetti sicurezza che sembrano Amazon. La verità è che manca la certezza della pena -spiega il leader di Iv-. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il Pri chiede al governo di approvare leggi che assicurino la certezza della pena.

