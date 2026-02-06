Strade chiuse a Milano oggi per la cerimonia delle Olimpiadi 2026 serrate anche alcune fermate della metro

Oggi a Milano le strade sono completamente bloccate per la cerimonia delle Olimpiadi 2026. Molte fermate della metro sono state chiuse, e il traffico è rallentato in tutta la città. La città si prepara a un evento importante, con le forze dell’ordine che presidiano le zone interessate. La mobilitazione è massiccia, e i cittadini devono pianificare gli spostamenti in anticipo.

Per il passaggio della fiaccola olimpica e la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali 2026, fermate della metro e strade chiuse oggi venerdì 6 febbraio nella città di Milano. È stata anche istituita una zona rossa. Il via alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano e Cortina è fissato alle ore 20. Il percorso della fiaccola olimpica a Milano La mappa delle chiusure a Milano per le Olimpiadi 2026 Informazioni utili sulla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi 2026 a Milano Il percorso della fiaccola olimpica a Milano Dopo aver fatto il suo primo ingresso a Milano nella giornata di giovedì 5 febbraio, con alcune proteste degli attivisti, la fiaccola olimpica prosegue il suo percorso da viale Pirelli alle 8,15 alla Darsena alle ore 15.

