Caos a Milano tutte le strade chiuse e divieti il 6 gennaio per la cerimonia delle Olimpiadi

Il 6 gennaio, Milano si ferma. Le strade principali sono tutte chiuse, e ci sono divieti in tutta la città. La ragione è la cerimonia delle Olimpiadi di Milano Cortina, che attira moltissima attenzione. Le autorità hanno deciso di bloccare il traffico per garantire la sicurezza degli eventi. La città si prepara a un giorno di caos e disagi per chi si sposta in quei momenti.

In occasione della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Milano Cortina strade chiuse il 6 febbraio in città. Ecco tutte le vie e zone interessate. La cerimonia di apertura in vista della Olimpiadi di Milano Cortina che avrà come cornice lo Stadio San Siro venerdì 6 gennaio, si sta avvicinando. La Fiamma Olimpica arriverà al Meazza per l'accensione del braciere, dopo essere partita da Olimpia, arrivata in Italia e attraversato tutta l'Italia. Le strade per questa occasione saranno chiuse in via temporanea o ci saranno dei divieti ben precisi che vedranno coinvolti più organi e numerosi movimenti di delegazioni.

