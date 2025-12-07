Dal Volturno al Tevere al Nilo Antropoli presenta il suo libro alla Biblioteca Diocesana
"Dal Volturno al Tevere al Nilo" di Carmine Antropoli arriva alla Biblioteca Diocesana di Caserta per una nuova tappa del suo intenso percorso di presentazioni. L’incontro si terrà sabato 20 dicembre 2025, alle 17, in un appuntamento culturale che si preannuncia di grande rilevanza civile oltre. 🔗 Leggi su Casertanews.it
News recenti che potrebbero piacerti
Parco del Tevere Extreme Cable Park Roma - facebook.com Vai su Facebook