Dal Volturno al Tevere al Nilo Antropoli presenta il suo libro alla Biblioteca Diocesana

Casertanews.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Dal Volturno al Tevere al Nilo" di Carmine Antropoli arriva alla Biblioteca Diocesana di Caserta per una nuova tappa del suo intenso percorso di presentazioni. L’incontro si terrà sabato 20 dicembre 2025, alle 17, in un appuntamento culturale che si preannuncia di grande rilevanza civile oltre. 🔗 Leggi su Casertanews.it

