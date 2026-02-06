Stellantis | 22mld per sviluppo elettrico

Stellantis investe 22 miliardi di euro per accelerare la spinta verso l’elettrico. La casa automobilistica annuncia che nel 2025 non distribuirà dividendi, a causa di una perdita netta tra i 19 e i 21 miliardi di euro nel secondo semestre, su ricavi di circa 70-80 miliardi. La decisione sorprende, ma la strategia è chiara: puntare forte sulla transizione green.

10.26 Stellantis non distribuirà dividendi, a causa della perdita netta subita nel 2025, pari nel II semestre a 19-21 mld di euro a fronte di 70-80mld di ricavi. Il gruppo auto ha annunciato, in vista dei risultati dell'intero esercizio, oneri pari a circa 22,2 miliardi nel 2025. E' il costo del riposizionamento sull'elettrico: la nuova strategia ha portato,infatti, alla cancellazione di modelli e programmi che non hanno più prospettive di redditività. Dopo l'annuncio il titolo perde in borsa il 19% e brucia 4 miliardi.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Stellantis, il cambio di strategia sull’elettrico pesa per 22 miliardi. Sospeso il dividendoROMA - Il cambio di passo sull’elettrificazione pesa per oltre 22,2 miliardi sui conti del 2025 di Stellantis. Intervento che per quest’anno, visto le perdite attese, non produrranno la distribuzione ... repubblica.it

Stellantis fa profit warning dopo 22 miliardi di oneriIl gruppo automobilistico annuncia oneri per 22 miliardi nella seconda metà del 2025 e sospende il dividendo. Prevista l’emissione fino a 5 miliardi di bond per sostenere la liquidità ... msn.com