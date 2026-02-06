Stellantis | la transizione verso l’elettricità costa più di 22 miliardi di euro

La transizione di Stellantis verso l’elettricità si fa più costosa del previsto. Il gruppo investe oltre 22 miliardi di euro, una cifra enorme che segnala un cambiamento profondo nel suo modo di fare auto. Il CEO Antonio Filosa ha annunciato questa spesa in un momento difficile, con il mercato e i competitor che si muovono rapidamente verso l’elettrificazione. La strada per il gruppo non sarà facile, ma sembra ormai inevitabile.

**Le cifre parlano: la transizione verso l’elettricità di Stellantis costa 22,2 miliardi di euro. Un’onerosa reimpostazione del business, annunciata dal CEO Antonio Filosa, che si colloca in un momento delicato per il gruppo automobilistico. Con un impegno finanziario record, il nuovo leader di Stellantis – che ha lasciato il posto a Carlos Tavares – ha riconosciuto che il ritmo della transizione energetica era stato sovrastimato. In pratica, l’azienda ha registrato un’oneroso bilancio per un rientro a un modello di business più realistico, e per farlo, ha deciso di spendere 6,5 miliardi di euro in uscite di cassa negli anni a venire.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Stellantis Transizione Il fallimento dell’auto elettrica costa a Stellantis 22 miliardi Stellantis annuncia di aver perso 22 miliardi di euro a causa del fallimento dell’auto elettrica. Stellantis crolla in Borsa (-23%), dividendo sospeso: l’elettrico costa 22 miliardi nel 2025 La Borsa ha punito duramente Stellantis, che ha perso il 23% del suo valore. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Stellantis Transizione Argomenti discussi: Tavolo automotive USB: senza condizionalità su Stellantis e strumenti straordinari, la transizione diventa declino; Automotive. Senza condizionalità su Stellantis, la transizione diventa declino; Appello Stellantis e Volkswagen alla UE: Aiutateci a salvare la produzione in Europa; La Basilicata a supporto del sistema Stellantis. Stellantis paga (carissimo) la corsa all’elettrico: perdite per 22 miliardi di euroAnnunciati oneri complessivi per 22,2 miliardi di euro, una perdita netta preliminare tra 19 e 21 miliardi e la vendita della propria quota nella joint venture canadese sulle batterie ... dire.it Stellantis, il cambio di rotta costa 22 miliardi di euro. La transizione è stata sovrastimataLa reimpostazione del business di Stellantis ha portato alla contabilizzazione di oneri per 22,2 miliardi di euro ... hdmotori.it Volkswagen e Stellantis lanciano l’allarme: senza una vera strategia “Made in Europe”, l’industria dell’auto rischia di perdere competitività, posti di lavoro e controllo sulle tecnologie chiave della transizione elettrica facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.