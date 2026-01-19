All'apertura delle contrattazioni a Piazza Affari, le azioni della Juventus registrano una flessione del 2,88%. La dinamica riflette una partenza negativa per il titolo bianconero all'inizio della settimana, con una pressione al ribasso che si manifesta nel calo di valore sul mercato azionario.

Avvio in rosso per il titolo Juventus a Piazza Affari. All’apertura delle contrattazioni, le azioni bianconere cedono il 2,88%, segnando una partenza negativa della settimana sul listino milanese. Il movimento del titolo mostra una debolezza relativa rispetto al mercato di riferimento. Nel confronto settimanale con il FTSE Italia Mid Cap, Juventus performa peggio dell’indice, evidenziando un arretramento in termini di forza relativa. Un segnale che arriva nelle prime battute di seduta e che riflette un clima prudente attorno al titolo, in un contesto di mercato che al momento non premia le azioni del club. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus in calo a Piazza Affari: titolo giù del 2,88%

Juventus, sale in Piazza Affari del 18,51% grazie all'offerta di Tether da 1,1 miliardo di euro; Exor rifiuta, valore stimato circa 2 miliardi di euro

La Juventus ha registrato un aumento del 18,51% in Piazza Affari, raggiungendo 2,6 euro per azione, grazie all’offerta di Tether da 1,1 miliardo di euro. Nonostante l’interesse, Exor ha rifiutato la proposta, valutando la società circa 2 miliardi di euro. Elkann ha ribadito che la squadra

Leggi anche: Marche, occupati in calo. Giù il lavoro autonomo

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Mateta come Kolo Muani, Comolli rompe gli indugi: la Juve ha un solo piano - L’ad e il ds Ottolini vogliono provare a prendere subito il centravanti che serve a Spalletti ... msn.com