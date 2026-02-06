La Borsa ha fatto crollare Stellantis, che ha perso il 27% in una sola seduta. La società annuncia di sospendere il dividendo e di rivedere la strategia elettrica, dopo grandi svalutazioni per oltre 22 miliardi. L’amministratore delegato Filosa prevede una perdita pesante nel 2025, puntando a rafforzare la cassa e i profitti per ripartire. Intanto, Wall Street si preoccupa per l’onda lunga del settore tech, che mette in crisi le azioni delle grandi aziende.

Ventidue miliardi di euro in un colpo: sono il prezzo con cui Stellantis riscrive la propria strategia sull’elettrico e ammette che una parte degli investimenti degli ultimi anni non tornerà mai in cassa. L’obiettivo - spiega la casa automobilistica - è soddisfare le preferenze dei clienti e sostenere una crescita profittevole. Dunque, oneri straordinari nel 2025, perdita netta stimata tra 19 e 21 miliardi e, conseguenza inevitabile, sospensione del dividendo nel 2026. La transizione green, almeno per ora, passa dal bilancio prima che dalla strada. La risposta di Piazza Affari è stata immediata. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Stellantis crolla in Borsa (-27%), dividendo sospeso: che succede e cosa c'entra l'elettrico E Big Tech spaventa Wall Street: ecco perché

Approfondimenti su Stellantis mercato

La Borsa ha punito duramente Stellantis, che ha perso il 24% del suo valore.

La Borsa ha punito duramente Stellantis, che ha perso il 23% del suo valore.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Stellantis mercato

Argomenti discussi: Borse, Europa debole. A Piazza Affari è tracollo Stellantis: perde oltre il 20%; Stellantis crolla in Borsa, –27% a metà seduta dopo maxi-oneri e revisione strategica; Stellantis, la frenata sull’elettrico costa 22 miliardi e blocca i dividendi: crollo in Borsa; Stellantis, il cambio di rotta sull'elettrico costa 22 miliardi nel 2025: stop al dividendo nel 2026 e il titolo crolla in Borsa.

Stellantis, frenare sull'elettrico è costato 22 miliardi: il titolo crolla in borsaIl titolo Stellantis è appena crollato in borsa: -23%. Questo (anche) perché nel 2026 non verrà pagato il dividendo. auto.everyeye.it

Stellantis crolla in Borsa tra maxi svalutazioni elettriche e stop dividendi.Svalutazioni record e impatto immediato su utili e BorsaIl gruppo automobilistico Stellantis ha annunciato svalutazioni e oneri straordinari per cir ... assodigitale.it

#GMG SANCHEZ CONTRO LE BIG TECH: IL DIVIETO AI MINORI E LA FINE DELL'IMPUNITA' DIGITALE di Maria Silvia Vaccarezza - Ricercatrice in Filosofia Morale presso l'Università degli Studi di Genova Pedro Sanchez riempie le home page delle maggior facebook

Nella newsletter di Economist che mi arriva ogni mattina leggo: “Big tech stocks sold off as investors reacted to the sector’s plans to spend a combined $660bn this year on artificial intelligence.” Poi ci si chiede perché la borsa cala. Chi ripagherà quei soldi x.com