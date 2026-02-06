Stellantis cade in Borsa -24% dividendo sospeso | che succede e cosa c' entra l' elettrico E Big Tech spaventa Wall Street | ecco perché

La Borsa ha punito duramente Stellantis, che ha perso il 24% del suo valore. La casa automobilistica ha annunciato di sospendere il dividendo e di dover affrontare una maxi-svalutazione da 22,2 miliardi di euro. L’amministratore delegato Filosa ha spiegato che nel 2025 ci sarà una perdita significativa, e l’azienda si concentrerà sulla gestione della cassa e sulla redditività per risollevarsi. La paura degli investitori si è intensificata anche a causa delle incertezze legate al settore elettrico e alle mosse delle

Ventidue miliardi di euro in un colpo: sono il prezzo con cui Stellantis riscrive la propria strategia sull’elettrico e ammette che una parte degli investimenti degli ultimi anni non tornerà mai in cassa. L’obiettivo - spiega la casa automobilistica - è soddisfare le preferenze dei clienti e sostenere una crescita profittevole. Dunque, oneri straordinari nel 2025, perdita netta stimata tra 19 e 21 miliardi e, conseguenza inevitabile, sospensione del dividendo nel 2026. La transizione green, almeno per ora, passa dal bilancio prima che dalla strada. La risposta di Piazza Affari è stata immediata. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Stellantis cade in Borsa (-24%), dividendo sospeso: che succede e cosa c'entra l'elettrico

La Borsa ha punito duramente Stellantis, che ha perso il 23% del suo valore.

