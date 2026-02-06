Stellantis cade in Borsa -24% dividendo sospeso | che succede e cosa c' entra l' elettrico E Big Tech spaventa Wall Street | ecco perché
La Borsa ha punito duramente Stellantis, che ha perso il 24% del suo valore. La casa automobilistica ha annunciato di sospendere il dividendo e di dover affrontare una maxi-svalutazione da 22,2 miliardi di euro. L’amministratore delegato Filosa ha spiegato che nel 2025 ci sarà una perdita significativa, e l’azienda si concentrerà sulla gestione della cassa e sulla redditività per risollevarsi. La paura degli investitori si è intensificata anche a causa delle incertezze legate al settore elettrico e alle mosse delle
Ventidue miliardi di euro in un colpo: sono il prezzo con cui Stellantis riscrive la propria strategia sull’elettrico e ammette che una parte degli investimenti degli ultimi anni non tornerà mai in cassa. L’obiettivo - spiega la casa automobilistica - è soddisfare le preferenze dei clienti e sostenere una crescita profittevole. Dunque, oneri straordinari nel 2025, perdita netta stimata tra 19 e 21 miliardi e, conseguenza inevitabile, sospensione del dividendo nel 2026. La transizione green, almeno per ora, passa dal bilancio prima che dalla strada. La risposta di Piazza Affari è stata immediata. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Perché Stellantis sta crollando in Borsa, spiegato sempliceTitolo in profondo rosso dopo le cifre preliminari 2025. Ecco i tre fattori chiave che hanno fatto scattare il panic selling ... motorbox.com
Shock Stellantis: -22% in Borsa - Live ore 12 con analisi completa e Q&AUn vero e proprio terremoto sui mercati ha travolto venerdì Stellantis. Il colosso automobilistico ha gelato gli investitori annunciando oneri per circa 22,2 miliardi di euro, legati alla brusca ... it.investing.com
