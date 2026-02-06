Stellantis cresce in Italia, ma in Borsa il titolo cade. Antonio Filosa, numero uno del gruppo, insiste sulla necessità di rafforzare l’auto europea. In una lettera condivisa con Oliver Blume, propone di rilanciare la produzione e l’industria automobilistica nel Vecchio Continente, ma intanto i mercati reagiscono con il segno meno.

Antonio Filosa, Ceo di Stellantis, spinge per rafforzare l’industria dell’ automobile europea: in una lettera a quattro mani pubblicata su diversi quotidiani europei (tra cui Il Sole 24 Ore ) assieme a Oliver Blume, Ceo di Volkswagen l’amministratore delegato del gruppo italo-franco-statunitense ha chiesto un rilancio della capacità industriale nel settore auto. La sfida dell’auto europea. Notando che “il commercio, la tecnologia e la capacità industriale vengono utilizzati più che mai per rafforzare gli interessi di poteri nazionali” i due concorrenti chiedono il rafforzamento della produzione europea di batterie per veicoli elettrici, la creazione di requisiti “ Made in Europe ” e l’incentivazione con fondi pubblici per la produzione nell’Unione Europea, così da compensare i fattori critici della competizione globale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Stellantis cresce in Italia e spinge per l’auto europea ma cade in Borsa: come va la cura-Filosa

Approfondimenti su Stellantis Italia

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Stellantis Italia

Argomenti discussi: Auto, il mercato a gennaio cresce del 6,2% in Italia; In Italia Stellantis cresce più di tutti: a gennaio le auto più vendute sono tutte del gruppo; Mercato auto Italia, il 2026 parte bene: a gennaio +6,18% a 141.980 immatricolazioni. Stellantis cresce dell'11,8%; Auto, il mercato italiano inizia bene il 2026: +6,2% a gennaio. Boom di Stellantis: corre quasi il doppio (+11,8%).

Stellantis: partenza sprint nel 2026, Fiat, Jeep e Citroën dominano il mercato italianoIl 2026 inizia con un avvio brillante per Stellantis in Italia, che cresce a gennaio quasi il doppio dell’intero mercato nazionale. Secondo i dati elaborati da Dataforce, i brand del gruppo registrano ... clubalfa.it

Stellantis a gennaio cresce quasi il doppio del mercatoTORINO (ITALPRESS) – Partenza sprint nel 2026 per Stellantis in Italia. A gennaio, il Gruppo è cresciuto in Italia quasi il doppio dell’intero mercato nazionale: è quanto emerge dai risultati delle im ... msn.com

STELLANTIS PARTE BENE IN ITALIA NEL 2026: A GENNAIO CRESCE QUASI IL DOPPIO DEL MERCATO Il 2026 si apre con numeri da record per Stellantis in Italia! A gennaio, Fiat, Jeep, Citroën, Peugeot e Leapmotor segnano una crescita dell’11,8 facebook

Stellantis a gennaio cresce quasi il doppio del mercato dlvr.it/TQjgRW x.com