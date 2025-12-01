Stellantis Filosa | bene appello Merz su revisione delle regole Ue

Ildenaro.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 1 dic. (askanews) – “Accogliamo con favore il sostegno del governo tedesco alle revisioni delle normative europee. Esso si basa sul pacchetto di proposte dell’Acea, tutte urgentemente necessarie per riportare l’industria automobilistica europea alla crescita”. Lo ha dichiarato Antonio Filosa, amministratore delegato del gruppo Stellantis. “Questo pacchetto include nuovi obiettivi per i veicoli commerciali leggeri (Lcv), un quadro normativo per le auto di piccole dimensioni e misure per accelerare il rinnovo del parco auto. Ora – ha aggiunto, secondo quanto riporta una nota – abbiamo una grande opportunità per ripensare le regole e conciliare i tre obiettivi chiave dell’Europa: decarbonizzazione, resilienza industriale che protegga i posti di lavoro e l’autonomia strategica, e accessibilità economica”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

stellantis filosa bene appelloStellantis, l'ad Filosa: «Bene Merz su revisione normative Ue, è grande opportunità per ripensare regole» - «Accogliamo con favore il sostegno del governo tedesco alle revisioni delle normative europee». Secondo msn.com

stellantis filosa bene appelloStellantis, Filosa: bene appello Merz su revisione delle regole Ue - 'Accogliamo con favore il sostegno del governo tedesco alle revisioni delle normative europee. Lo riporta notizie.tiscali.it

Stellantis, Filosa: “sindacati aiutino a cambiare regole UE sull’auto”/ “Target stringenti contro la realtà” - Il tavolo tra Stellantis e i sindacati con il CEO Filosa con l'appello per cambiare le regole UE sull'automotive: “obiettivi troppo stringenti”. Scrive ilsussidiario.net

Transizione green e Stellantis, Filosa va in pressing sull'Ue: "Le regole vanno cambiate, non c'è più tempo". Urso annuncia l'incontro con l'ad - Stellantis, Urso: "Domani incontrerò l’ad Filosa e Anfia" "Nell'intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore, Filosa ha detto che l'incontro con il Governo si terrà nei prossimi giorni. affaritaliani.it scrive

Stellantis, Filosa ai sindacati: “A Mirafiori 400 nuove assunzioni a partire da febbraio” - Nel giorno in cui la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, annuncia di voler anticipare a fine anno la revisione del regolamento che decreta la fine dei motori tradizionali dal 2035, ... repubblica.it scrive

stellantis filosa bene appelloStellantis in Italia: piani, annunci e fuffa - Giornata di festa nello stabilimento di Mirafiori: Antonio Filosa approfitta dell'avvio di produzione della 500 ibrida per ricordare tutti gli investimenti che Stellantis ha fatto in Italia. Scrive startmag.it

Cerca Video su questo argomento: Stellantis Filosa Bene Appello