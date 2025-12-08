Auto e Borsa | rinvio stop 2035 l’impatto su VW Stellantis e BMW

Il “Freno” dell’UE riaccende i motori in Borsa: ossigeno per i bilanci delle Big Auto? Le indiscrezioni che filtrano da Bruxelles su un possibile rinvio del pacchetto auto e una revisione del bando ai motori termici del 2035 non sono solo manovre politiche: sono segnali di fumo che gli investitori di Francoforte, Milano e Parigi attendevano con ansia. Se la Commissione Europea, spinta dal Cancelliere Friedrich Merz, dovesse realmente aprire ai carburanti alternativi e agli ibridi plug-in oltre la data fatidica, cambierebbero radicalmente i fondamentali economici su cui si basano le valutazioni attuali dei colossi automobilistici europei. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

