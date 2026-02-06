stella boggio tenta di uccidersi dopo la condanna per omicidio

Stella Boggio, condannata a 21 anni per omicidio, ha tentato di togliersi la vita due giorni dopo la sentenza. La donna, che aveva assistito in silenzio alla lettura della condanna, si è chiusa in un momento di forte crisi e ha tentato di farla finita nella notte. La sua situazione resta molto delicata.

Due giorni fa ha assistito in silenzio alla lettura della sentenza che la condannava a 21 anni di carcere, nella notte ha tentato di uccidersi. Stella Boggio, la donna di 34 anni che ha ucciso il compagno Marco Magagna, ha ingerito una dose massiccia di tranquillanti con l'intento di suicidarsi. Ora è ricoverata, non è in pericolo di vita. Da circa un anno la donna, che ha un figlio di 9 anni, si trova agli arresti domiciliari nella casa dei genitori a Limbiate. Nella notte di mercoledì, proprio quella successiva alla condanna per omicidio volontario da parte della corte d'Assise di Monza, ha preso farmaci in quantità, gli stessi che le erano stati prescritti per disturbi legati all'ansia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

