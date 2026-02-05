Stella Boggio tenta il suicidio dopo la condanna a 21 anni per l?omicidio del compagno Marco Magagna | ricoverata in ospedale

Dopo aver ricevuto la condanna a 21 anni di carcere per l’omicidio del suo compagno Marco Magagna, Stella Boggio ha tentato il suicidio. La donna, 34 anni, è stata trovata in stato di shock e trasportata d’urgenza in ospedale. La sentenza era arrivata poche ore prima, e poi, nella notte, ha deciso di mettere fine alla sua vita. Ora si trova sotto stretta osservazione medica.

La sentenza era arrivata poche ore prima. Poi, nella notte, il gesto estremo. Stella Boggio, 34 anni, condannata il 4 febbraio a 21 anni di carcere per l'omicidio del compagno Marco Magagna, ha tentato il suicidio nell'abitazione dei genitori a Limbiate (Monza-Brianza), dove si trovava agli arresti domiciliari. Secondo quanto riporta Repubblica, la donna ha ingerito una dose elevata di tranquillanti, farmaci che già assumeva per disturbi legati all'ansia. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i soccorsi. Del fatto sono stati informati anche i carabinieri di Desio. Boggio, madre di un bambino di nove anni, è stata trasportata all'ospedale di Garbagnate Milanese.

