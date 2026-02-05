Abuso di tranquillanti | Stella Boggio ricoverata dopo la condanna per l’omicidio del compagno

Stella Boggio è stata ricoverata in ospedale dopo la condanna per l’omicidio del suo compagno. I giudici di Monza hanno deciso che dovrà scontare 21 anni di carcere per aver ucciso Marco Magagna con un colpo di coltello durante la notte dell’Epifania. La donna, che aveva una storia complicata con l’uomo, ora si trova in una situazione difficile, tra accuse e problemi di salute legati all’uso di tranquillanti.

Limbiate, 5 febbraio 2026 - Ieri è stata condannata dalla Corte di Assise di Monza a 21 anni di reclusione per avere ucciso con un'unica coltellata al petto, la notte dell'Epifania del 2025, il compagno 38enne Marco Magagna, impiegato di Arese, suo ospite nella mansarda dove viveva a Bovisio Masciago in Brianza. Oggi Stella Boggio, 34enne interior designer, è stata ricoverata all'ospedale di Garbagnate Milanese perché la scorsa notte ha assunto una dose eccessiva di tranquillanti, che già prende per gli attacchi di panico da quando ha avuto un incidente stradale in auto. L'allarme. Sono stati i genitori, nella cui casa di Limbiate la donna si trova agli arresti domiciliari, ad accorgersi del malore della figlia e ad allertare i soccorsi.

