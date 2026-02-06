Stefano De Martino e Gilda Ambrosio coppia collaudata | i dettagli della serata a due

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sono stati visti insieme in una serata a due. I due sono stati fotografati mentre uscivano da un locale in centro, visibilmente a loro agio e sorridenti. La coppia sembra consolidata, anche se De Martino non ha confermato ufficialmente nulla. Dopo la fine della storia con Caroline Tronelli, il conduttore non si era più fatto vedere in pubblico con qualcuno. Ora, invece, sembra aver trovato nuova complicità con Gilda Ambrosio.

Stefano De Martino è single? Chissà. Il conduttore, dopo la fine della relazione con Caroline Tronelli, non è stato più protagonista della cronaca rosa. L’estate al fianco della Tronelli, l’idillio, le foto insieme, poi quel video pubblicato online, un momento difficile per il conduttore di Affari Tuoi. Al suo fianco, però, ciclicamente, torna un nome, ovvero quello della sua ex Gilda Ambrosio. Si parla di amicizia speciale, ma anche di un affiatamento tale da sembrare una “coppia collaudata”. Stefano De Martino vicino a Gilda Ambrosio. Per Stefano De Martino, gli ultimi mesi sono stati un concentrato di emozioni, con diversi eventi difficili da affrontare: il video intimo online, la partenza anticipata di Affari Tuoi, la lotta continua allo share contro Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Dilei.it

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sono stati visti insieme a cena in un ristorante di Milano.

Stefano De Martino, noto conduttore e figura di spicco dello spettacolo, è stato paparazzato in compagnia di Gilda D’Ambrosio, confermando così la sua relazione ufficiale.

