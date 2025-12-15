È ufficiale Stefano De Martino è fidanzato con Gilda D’Ambrosio

Stefano De Martino, noto conduttore e figura di spicco dello spettacolo, è stato paparazzato in compagnia di Gilda D’Ambrosio, confermando così la sua relazione ufficiale. La coppia è stata vista mentre trascorreva del tempo insieme a Milano, alimentando le voci sulla loro liaison e suscitando l'interesse dei fan e dei media.

Stefano De Martino, conduttore tra i più amati e paparazzati dell'anno, era a Milano a fare shopping insieme alla fidanzata ufficiale. Di fronte a loro, si è trovato per caso proprio Parpiglia che ha deciso di raccontare tutto nella sua newsletter ufficiale. "Amò, aspettami", questa è la frase che Parpiglia sente pronunciare alle sue spalle all'improvviso, mentre camminava a Milano. "Voce inconfondibile, riconosco Stefano", racconta oggi il giornalista. "Mi fermo, non mi giro, li lascio passare e vedo che lui prende prima la mano di lei e poi finiscono a braccetto". "Lui la chiama amorevolmente Gi per tutta la serata", ma la verità è che la ragazza è Gilda Ambrosio, giovane stylist di cui si vocifera da tempo che abbia una storia (mai confermata) con Stefano.